Ton Lokhoff is de nieuwe technisch directeur van NAC: ‘Dit voelt als thuiskomen’

BREDA - Na een afwezigheid van zestien jaar komt Ton Lokhoff naar ‘huis’. Per 1 april treedt hij in dienst als Technisch Directeur van NAC en zal leiding geven aan het voetbaltechnische gedeelte van de club. Lokhoff tekent een contract tot de zomer van 2024.

Al in 1969 kwam Ton binnen bij de jeugd van NAC om tien jaar later zijn debuut te maken in het eerste elftal van de club. Na dertien seizoenen verruilde hij NAC in voor PSV, waar hij vier seizoenen speelde. Via het Franse Nimes Olympique en Feyenoord, keerde Ton halverwege het seizoen 1990/1991 terug bij zijn jeugdliefde NAC.

Met de aanvoerdersband om de arm wist hij in het seizoen ’92-‘93 met NAC te promoveren. Vervolgens speelde hij nog drie seizoenen voor de Parel van het Zuiden. Zijn laatste wedstrijd in het geel-zwart was tegen Gremio, de openingswedstrijd van het Rat Verlegh Stadion. Ton eindigde zijn loopbaan met een trackrecord van 525 wedstrijden waarin hij 78 maal wist te scoren.



Assistent-trainer

Na zijn actieve loopbaan als speler kon het niet anders dan dat ‘Mister NAC’ actief zou blijven bij de club. Vanaf het seizoen 1996/1997 werd hij assistent-trainer van Wim Rijsbergen. Ook onder Herbert Neumann, Ronald Spelbos, Kees Zwamborn en Henk ten Cate bleef hij aan als assistent. In het seizoen 2003/2004 werd hij voor het eerst hoofdtrainer. Aan het einde van 2005 kwam een einde aan de samenwerking. Na 2005 was Ton achtereenvolgens werkzaam voor: Excelsior, RB Salzburg, VVV-Venlo, PAOK Saloniki, VfB Stuttgart en VfL Wolfsburg.

Na zijn actieve loopbaan als speler en trainer komt in april het moment dat Ton terugkeert naar zijn thuis, zijn club en zijn liefde. Mattijs Manders is zeer verheugd over de aanstelling van Lokhoff: “Met Ton halen we een Technisch Directeur binnen die de club van binnen en buiten kent. Hij weet als geen ander welke spelers bij ons kunnen slagen. Ton beschikt over een groot netwerk en heeft een duidelijke voetbalvisie. Het is een echte liefhebber en zal dus met zeer grote regelmaat langs de velden te zien zijn. Een belangrijke kwaliteit van Ton is om jeugdtalent tijdig te onderkennen, zodat ook de jeugd een kans krijgt om door te breken in ons eerste elftal.”

Ton Lokhoff is blij met de kans die hij heeft gekregen. “De afgelopen jaren heb ik natuurlijk veelal in het buitenland gewerkt. Om dan na al die jaren terug te keren naar NAC voelt als thuiskomen. Thuiskomen in Nederland, maar bovenal thuiskomen bij mijn club. Ik zie er naar uit om aan de slag te gaan bij onze club. Samen gaan we hard aan de slag om de club terug te brengen naar waar het hoort. Hopelijk mogen de supporters snel naar het stadion en zien we hen tijdens een ouderwets Avondje NAC.“