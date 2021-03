Maurice Steijn mist duel tegen De Graafschap door schorsing

BREDA - Maurice Steijn zal zondag niet op de bank zitten tijdens het duel tegen De Graafschap. De trainer van NAC is voor één wedstrijd geschorst vanwege de rode kaart die hij afgelopen vrijdag kreeg.

Steijn kreeg de rode kaart vanwege zijn kritiek op scheidsrechter Pol van Boekel. Volgens Steijn werd er bij het vroege doelpunt dat Volendam maakte een overtreding gemaakt op Malone. “Ik vond de scheidsrechter niet scherp”, liet Steijn na afloop van de wedstrijd weten. Wel gaf hij eerlijk toe dat zijn actie niet handig was, maar ‘het zat ook in de emotie. Een ervaren scheids als Pol van Boekel moet toestaan dat we het als twee volwassen mensen kunnen uitspreken.’

NAC verloor afgelopen vrijdag van FC Volendam, waardoor er een einde kwam aan de zegereeks van de club uit Breda. NAC keek al vroeg tegen een achterstand aan door een doelpunt van Mulattieri. De gelijkmaker in de 64e minuut van El Allouchi bleek uiteindelijk niet genoeg voor een resultaat. Ben Sallam schoot de thuisploeg vijf minuten nadat El Allouchi de stand gelijktrok, naar de overwinning.