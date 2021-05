NAC-spelers El Allouchi en Olij genomineerd voor speler en keeper van het jaar

BREDA - Aangezien het reguliere seizoen in de Keuken Kampioen Divisie erop zit, is het tijd om de Gouden Schilden te verdelen. NAC is zowel in de categorie beste speler als beste keeper vertegenwoordigd. Zo maakt Mounir El Allouchi kans op de eerstgenoemde prijs en en doelman Nick Olij op de tweede.

De fans van de Keuken Kampioen Divisie bepalen mede de Beste Speler én Beste Keeper van het jaar. De genomineerden voor de categorie Beste Speler zijn de winnaars van de periodeprijzen. Dit jaar waren dat Robert Mühren, Thomas Verheydt, Sam Beukema en Jizz Hornkamp. Daarnaast maakt NAC-speler Mounir El Allouchi op basis van een verkregen wildcard (door aanvoerders en trainers) ook kans op de prijs.

Tekst gaat door onder de afbeelding



Peter Visser

Ook in de categorie Beste Keeper is NAC vertegenwoordigd. Nick Olij werd in de eerste periode verkozen tot beste doelman en doet hierdoor mee. Naast de NAC-doelman zijn Jay Gorter, Sonny Stevens en Stijn van Gassel de andere kanshebbers.

Stemmen kan tot uiterlijk aanstaande zondag 16 mei 12:00 uur via de website van de Keuken Kampioen Divisie. Met het stemmen maak je tevens kans op een officiële Derbystar wedstrijdbal.