Lex Immers stopt tóch niet: Middelvelder tekent verrassend bij Scheveningen

BREDA - Scheveningen ziet de selectie versterkt worden met de komst van Lex Immers. De 35-jarige middenvelder, die op meerdere posities in de as van het veld uit de voeten kan, zal zich later deze week bij de selectie voegen. De stap van Immers is verrassend, omdat NAC nog geen maand geleden bekend maakte dat Immers stopte als profvoetballer.

Immers maakte onlangs bekend te stoppen als profvoetballer. Daarmee kwam er een einde aan zijn dagen in het geel-zwart van NAC. Maar na even wat afstand van het voetbal was voor hem wel duidelijk dat hij het spelletje nog te leuk vindt om helemaal te stoppen. Enthousiast geworden over de mogelijke combinatie van meer tijd voor het gezin, werken in het bedrijf van een familielid en spelen op hoog amateurniveau bij een club in de buurt waar hij al langer een goede band mee heeft, hakte hij afgelopen weekeinde de knoop door om voor Scheveningen te gaan spelen.



Lex Immers: “Scheveningen is voor mij een bewuste keuze en met de ligging tegen Den Haag aan de meest logische. De aanwezigheid van trainer John Blok, die ik net als meerdere mensen op de club al langer ken, speelt daar ook een grote rol in. Ik voel me aangetrokken tot de omgeving, de mensen en de club en wil daar graag deel van uit maken zolang het kan. Niet alleen omdat ik dat zelf leuk vind, maar ik wil de club en selectie met mijn achtergrond en ervaring ook graag op alle mogelijke manieren helpen en met z’n allen zorgen dat er veel mensen naar Houtrust komen voor een leuke pot voetbal.”