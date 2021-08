Start van de verkoop van nieuwe NAC-shirts is vervroegd

BREDA - Wil jij het nieuwe shirt van NAC bemachtigen? Dan stond donderdag 12 augustus waarschijnlijk al in jouw agenda. Maar die datum kan worden doorgestreept. Omdat de shirts al eerder worden geleverd, start de verkoop aanstaande woensdag al.

“Eerder werd gecommuniceerd dat donderdag de verkoop voor de nieuwe teamwear zou starten”, laat NAC weten. “Nu blijkt dat we de shirts eerder terugkrijgen van de drukker, kunnen we eerder starten. Ralf Seuntjens en Boris van Schuppen zullen woensdag tussen 18:30 en 20:00 uur aanwezig zijn, om jouw shirtje te voorzien van een handtekening!”

Het zal tegelijkertijd mogelijk zijn om je shirt direct te laten bedrukken met Van Schuppen 35 of Ralf Seuntjens 10. Wil je een ander nummer of een andere naam? “Dan houden we jouw nieuwe shirt even achter en brengen we hem naar de drukker. Je krijgt dan van ons een telefoontje wanneer je shirt gereed is.” Een shirt zonder bedrukking is uiteraard ook mogelijk.

Donderdag 11 augustus

Omdat de verkoop eigenlijk gepland stond voor donderdagavond, zal de fanshop die avond ook ‘gewoon’ open zijn tot 20.30 uur.