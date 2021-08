Bredase Virgil van Dijk wint eerste wedstrijd met Liverpool na blessure: ‘We’re back’

BREDA - Virgil van Dijk maakte gisteren zijn rentree tijdens de wedstrijd van Liverpool tegen Norwich City, die door Liverpool met 0-3 gewonnen werd. Vorig jaar oktober raakte de Bredanaar tijdens een wedstrijd zwaar geblesseerd aan zijn knie.

Na bijna tien maanden speelde Virgil van Dijk eindelijk weer zijn eerste wedstrijd bij Liverpool. De verdediger was fit genoeg om uit te komen tegen Norwich City. Liverpool wist de wedstrijd uiteindelijk met 0-3 te winnen. De Bredanaar is zelf ook blij met zijn terugkomst. Op Instagram plaatst hij een foto van de wedstrijd met als onderschrift: 'We're back'. De post kan veel lovende reacties ontvangen. "So great to have you back", "Love to see it" en "Good luck", zijn slechts een greep uit de reacties.

Tekst gaat verder na Instagram post.

Van Dijk liep in oktober tijdens een wedstrijd een zware blessure aan zijn knie op. Al gauw werd duidelijk dat het voor Van Dijk een race tegen de klok zou worden om de Europese Kampioenschappen te halen, maar in mei maakte hij bekend niet deel te nemen. De voetballer besloot zich te richten op volgend seizoen. In de voorbereiding van het seizoen maakte de Bredanaar weer zijn eerste minuten.

Eerder deze week maakte de 30-jarige verdediger bekend zijn contract bij de Engelse ploeg te verlengen. Liverpool verlengde het contract van Van Dijk tot 2025. "The journey continues! ?????", aldus Van Dijk op Instagram. Ook werd hij door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de kwalificatie tegen met Noorwegen, Montenegro en Turkije.

Virgil van Dijk

Van Dijk werd op 8 juli 1991 in Breda geboren. Hij groeide op in de Haagse Beemden. Hij begon met voetballen bij WDS’19 en vanaf de D-jeugd in de jeugdopleiding van Willem II. Nadat in 2010 bleek dat hoofdtrainer hem niet naar het eerste elftal wilde halen en de club hem hierom geen contract wilde aanbieden, vertrok hij op 19-jarige leeftijd naar FC Groningen Daar begon hij in het beloftenelftal. Momenteel voetbalt Van Dijk bij het Engelse Liverpool.