Robin Schouten verruilt NAC voor Deense club

BREDA - De 23-jarige rechtsback Robin Schouten vertrekt na twee jaar uit Breda. Schouten maakt de overstap naar SønderjyskE, een middenmoter in de Deense Superligaen.

Robin Schouten kwam in 2019 transfervrij over van Jong Ajax. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 23 wedstrijden, waarin hij driemaal scoorde en vijf assists gaf. Met name in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen AZ viel Schouten op. Hij scoorde en gaf een assist. Hij had hiermee een belangrijk aandeel in het bereiken van de halve finale.

Afgelopen seizoen miste Robin slechts vier wedstrijden en kwam tot 34 competitiewedstrijden en drie play-off wedstrijden. Hierin scoorde hij tweemaal en gaf hij negen assists.