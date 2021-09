NAC met 1-2 onderuit in eigen huis tegen FC Emmen

BREDA - NAC is er niet in geslaagd de zure smaak van het verlies tegen Jong Ajax weg te spoelen. In eigen huis werd namelijk met 1-2 verloren van FC Emmen. Ondanks het mindere resultaat wist onze fotograaf Peter Visser toch enkele fraaie plaatjes te schieten.

In de beginfase van het duel waren de teams redelijk gelijkwaardig. Maar na tien minuten was het FC Emmen dat via Rui Mendes op voorsprong kwam. De rest van de eerste helft was het vooral NAC dat kansen probeerde af te dwingen en FC Emmen dat de bal rond speelde. In de 45e minuut werd het zoeken beloond. Bilate verdiende een vrije trap en Haye schoot deze via de keeper op de paal. Uit de rebound wist Danny Bakker vervolgens te scoren.

Tweede helft

In minuut 59 kwam FC Emmen wederom op voorsprong, Burnet maakte de 1-2 voor FC Emmen. In de 77e minuut kreeg verdediger Colin Rösler zijn tweede gele kaart en moest zodoende het veld verlaten. Nadat NAC met tien man kwam creëerde het te weinig om aanspraak te maken op de gelijkmaker.