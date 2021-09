NAC heeft twee middenvelders op proef: ‘Kans om zich te bewijzen’

BREDA - NAC heeft deze week twee spelers op proef. Charlie Trafford en Welat Cagro trainen deze week mee op het Miglas Trainingscomplex te Zundert. Beide spelers zijn middenvelders en krijgen deze week de kans om zich te bewijzen.

Charlie Trafford is een defensief ingestelde middenvelder van 29 jaar. Afgelopen jaar speelde hij bij Hamilton Academical FC. In het verleden speelde hij voor clubs in Finland, Polen en Schotland. De Canadees, met tevens een Poolse achtergrond, speelde drie duels voor Canada.

Welat Cagro is tevens een defensief ingestelde middenvelder. De 22-jarige Belg speelde in de jeugd van Anderlecht en KV Mechelen. Na ook nog drie jaar in de jeugd bij KAA Gent, trok hij naar Armenië en kwam in 2020 voor het eerst in Nederland terecht. Hij speelde anderhalf jaar bij Telstar. Hier speelde hij 28 wedstrijden, waarin een eenmaal trefzeker was en zes assists leverde.

NAC is momenteel bezig aan een bijzonder matige seizoenstart. De club staat na acht wedstrijden op zes punten. De club staat daardoor op de 18e plaats. Alleen FC Dordrecht en Helmond Sport staan op doelsaldo nog lager.