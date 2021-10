Ralf Seuntjens woedend na afgekeurde goal: ‘Het is een schande’

BREDA - Een schande. Dat is hoe NAC-speler Ralf Seuntjens de afgekeurde goal van maandagavond tegen Volendam noemt. Voor de camera's van ESPN heeft Seuntjens geen goed woord over voor arbiter Bas Nijhuis.

NAC ging maandagavond tegen Volendam met een 0-1 achterstand de rust in. Maar vlak na de rust lijkt Seuntjens de gelijkmaker binnen te koppen. Arbiter Bas Nijhuis keurt de goal in eerst instantie goed, maar de grensrechter gooit roet in het eten. Dat de goal is afgekeurd noemt Seuntjens een 'schande.'

'Ik spring niet eens. Ik doe eigenlijk niets. Ik sta, de bal valt op mijn hoofd en rolt binnen", stelt Seuntjens als hij de beelden terugkijkt. Dat de goal werd afgekeurd is in zijn ogen dan ook een schandalige beslissing. "Nijhuis staat er veel beter voor en hij keurt hem goed. En dan keurt de grensrechter waar zes man voor staat hem af. Het slaat echter helemaal nergens op. Het is een vieze streek."

Door de nederlaag van NAC heroverde Volendam de koppositie in de KKD. NAC staat momenteel op de vijftiende plek.