NAC houdt drie punten over aan duel met MVV

NAC begon erg sterk aan de wedstrijd tegen MVV. In de eerste tien minuten van het duel wisten de Bredanaars de nodige kansen te creëren. In minuut 13 werd dit uiteindelijk ook beloond. Seuntjens wist NAC op voorsprong te zetten. Hierna hoefde de Bredase fans niet lang te wachten op een tweede doelpunt. Vieiri Kotzebue verdubbelde in minuut 17 namelijk al de voorsprong.

Tweede helft

Al binnen vijf minuten spelen in de tweede helft leek MVV terug in de wedstrijd te komen door een doelpunt van Mitchy Ntelo. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. In minuut 69 maakte NAC vervolgens de verlossende derde treffer. Boris van Schuppen schoot de bal achter doelman Nijhuis. Hierna speelde NAC de wedstrijd zakelijk uit.