NAC neemt het op tegen VVV Venlo in eerste ronde KNVB beker

BREDA - Het is matchday voor NAC. Vanavond neemt de ploeg het op tegen VVV Venlo in de eerste ronde van de KNVB Beker.

NAC neemt het vanavond in het eigen Rat Verlegh Stadion op tegen VVV Venlo in de eerste ronde van de KNVB Beker. VVV staat momenteel 11e in de Keuken Kampioen Divisie. NAC staat na de winst op MVV afgelopen weekend op de 13e plek.

NAC nam het in augustus al op tegen VVV. Toen werd het in Venlo 2-2. Het was toen Ralf Seuntjens die in die tiende minuut de score opende. Na doelpunten van Koglin en Rösler leek NAC die avond te verliezen in Venlo, maar dankzij een goal van Van Schuppen in de extra tijd werd het toch een gelijkspel.

Gratis

Het duel in ed eerste ronde va KNVB Beker is gratis toegankelijk voor seizoenkaarthouders. Wel moesten zij hun tickets verzilveren.

Alle supporters die aanwezig zijn bij de wedstrijd NAC - VVV dienen een negatief testbewijs (niet ouder van 24 uur), vaccinatiebewijs of herstelbewijs te kunnen laten zien middels de Corona Check-App. Dit in combinatie met een ID-bewijs.