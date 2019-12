KNMI geeft code geel af: zware windstoten tot 85 km per uur verwacht

BREDA - Het KNMI heeft vandaag code geel afgegeven in het zuidwesten van het land door zware windstoten. Er worden windstoten tot ongeveer 85 kilometer per uur verwacht.

In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland is voor zaterdagmiddag en avond code geel afgegeven door het KNMI. In dit deel van het land worden er zware windstoten tot ongeveer 85 km per uur verwacht.

Rijkswaterstaat waarschuwt op Twitter: "Mocht je vanmiddag of vanavond nog de weg op gaan, wees dan alert". De wind neemt naarmate de avond vordert af, maar zal volgens Buienradar morgenochtend weer terugkeren.