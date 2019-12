Een 'boterzachte' december in Breda: het contrast met vorige jaren is enorm

BREDA - Een witte kerst is lang geleden. Maar een witte decembermaand zeker niet. Afgelopen twee jaren nog, lang er in december al een dik pak sneeuw in de stad. Deze maand lijkt het echter wel voorjaar.

Morgen vieren Bredanaars massaal kerstavond, maar 'kerstig' wordt het weer absoluut niet. Deze decembermaand is een groot contrast met die van afgelopen jaren. Vooral vorige week,toen het kwik in de week voor kerst meerdere keren boven de 15 graden uit kwam. Weerman Nico Koevoets noemt het een 'boterzachte maand'.

Afgelopen jaren sneeuwde het altijd al in december. Vooral in 2017 was het pak sneeuw al vroeg in december enorm dik in de stad. Toch is de zachte maand niet uniek, stelt weerman Nico Koevoets. "Het is net zoals in de knotsgekke december van 2015. Die maand gedroeg zich als een heuse maartmaand", herinnert hij zich. "Het was toen de eerste keer dat het grote publiek ook duidelijk aan de tand kon voelen dat het klimaat aan het veranderen is. En nu duwt december ons weer de harde feiten ons onder de neus."

Zo zag december er afgelopen jaren uit: