KNMI geeft code geel af vanwege storm Dennis: 'felle regens en zware windstoten'

BREDA - Het KNMI heeft in heel het land code geel afgegeven vanwege storm Dennis. De storm zorgt voor felle regens en zware windstoten. Het wordt daardoor een winderige zondag, maar duidelijk minder heftig dan storm Ciara.

Storm Dennis trekt vandaag tussen Schotland en IJsland door, maar zorgt voor behoorlijke wind in Nederland. Het is vandaag opnieuw veelal bewolkt, maar zo nu en dan regen. In de loop van de middag passeert een actief koufront met felle regens en windstoten. Er zijn windstoten tot ca 80 km/u mogelijk bij een gemiddeld matige tot vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind van 4 of 5 Beaufort. Daardoor is het duidelijk minder heftig dan storm Ciara.

De maximum temperatuur zal vandaag oplopen tot 14 of15 graden. Met deze temperatuur is het uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Gemiddeld ligt de maximumtemperatuur half februari op slechts 6 graden. Wel zal in de loop van de middag de temperatuur vanuit het noordwesten gaan dalen.

Het is mogelijk dat het verkeer vandaag hinder ondervindt door de zware windstoten. Wie de weg op gaat, moet dan ook goed in de gaten houden of er files zijn. Daarnaast wordt door Weeronline afgeraden om vandaag in het bos of park te wandelen. Tijdens zo'n storm breken namelijk gemakkelijk flinke takken af.