Weerbericht Breda: 'Pasen krijgt twee gezichten, zondag warm en maandag koud'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor het Paasweekend van zaterdag 11 en zondag 12 april 2020.

Algemene luchtdrukverdeling

Een hogedrukgebied boven Polen bepaalt zaterdag het weerbeeld. Zondag komen er gaande de dag enkele buienlijntjes voorbij. Vervolgens trekt maandag in de ochtend een koufront over Brabant waarna het (tijdelijk) gevoelig kouder wordt.

Verwachting voor zaterdag 11 april 2020

Het wordt een mooie Paaszaterdag met, afgezien van wat sluierwolken, veelal zonnig weer met veel blauw aan de hemelkoepel. Er staat een zwak windje van gemiddeld 2 Beaufort en het kwik loopt op naar 22 of 23 graden. Het wordt de 7e warme dag op rij met een maximumtemperatuur boven de 20 graden. Een ongekend lange reeks twintigers voor deze tijd van het jaar.

Weersverwachting voor Paaszondag 12 april 2020

Ook op Eerste Paasdag is het warm weer met maximumtemperaturen tot een graad of 21 tot 22. De ochtenduren brengen nog aardig wat zonneschijn, echter in de loop van de middag komen er ook stapelwolken voor. Plaatselijk kan daar een regenbui uit ontstaan, mogelijk met wat oweer. Net zo plaatselijk kan het gewoon droog blijven. De wind is gedraaid naar zuid tot zuidwest en is zwak tot matig met gemiddeld 2 of 3 Beaufort.

Weersverwachting voor Paasmaandag 13 april 2020

De Tweede Paasdag begint met veel wolkenvelden tijdens de ochtenduren. Neerslag van betekenis valt er niet. Hooguit lokaal een licht buitje. De bewolking hangt samen met een koufront waarachter gevoelig koudere lucht Brabant in stroomt. De zon keert in de loop van de middag terug. Echter komt het kwik niet veel hoger meer dan ongeveer 11 graden. Uitzonderlijk zijn deze temperatuurtegenstellingen niet in april c.q. met Pasen. April is bij uitstek een overgangsmaand tussen de winter en de zomer. Afhankelijk van de windrichting kan er dan nog koude lucht uit het hoge noorden aangevoerd worden of al warme bijna zomerse lucht uit het verre zuiden. En dat kan op één dag tijd omslaan. De wind waait maandag uit het noorden en is gemiddeld matig tot vrij krachtig met 4 of 5 Beaufort.

Zo was het weer gisteren (Goede Vrijdag, 10 april 2020)

Maximumtemperatuur 21,5 graden

Minimumtemperatuur 7,1 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld vrijdag 10 april 2020 om 17:00 uur