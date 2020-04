Weerbericht Breda: 'Meestal zonnig, maar zaterdag tijdelijk bewolkt'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor het weekend van 17, 18 en 19 april.

Afgelopen dagen konden Bredanaars genieten van heerlijk, zonnig weer. En dat is ook komend weekend grotendeels het geval, stelt Nico Koevoets. Alleen zaterdag is er kans op een lokale bui, verder blijft het de komende periode droog.

En dat het droog, dat is te merken. De toplaag van de grond begint flink uit te drogen. Toch is er nog geen reden tot paniek. De afgelopen wintermaanden hebben fors wat regen gebracht. Echter sinds 15 maart is het wel extreem droog met slechts 2,5 mm neerslag. In april viel tot nu toe slechts een halve mm. Dat is extreem, maar geen record. In april 2007 viel er in heel april geen druppel neerslag.

Verwachting

Zaterdag

Op zaterdag hangen er meer wolken boven Brabant. De zon zal mondjesmaat schijnen. Er is kans op een lokale regenbui. Maar dat is geen zekerheid. Net zo gemakkelijk kan het lokaal droog blijven. Er waait een matige noordoostenwind van ca 3 of 4 Beaufort. Maxima tot een graad of 20.



Zondag

De zon zal terug van de partij zijn en aardig wat schijnuren gaan maken. Wel blijft er een matige noordoostenwind staan van gemiddeld 4 Beaufort. Ondanks dat het kwik lokaal 21 of 22 graden kan bereiken, is het niet uitgesloten dat het in de polders in de wind frisjes aanvoelt. In besloten tuinen zal het aangenamer zijn.

Het weer de volgende dagen

Maandag staat er een vrij krachtige noordoostenwind van gemiddeld 5 Beaufort. Het is verder droog, schraal en zonnig weer. Het kwik hangt rond de 19 graden. Ook de dagen nadien meestal droog en zonnig.

Zo was het weer gisteren (donderdag 16 april 2020)

Maximumtemperatuur 20,1 graden

Minimumtemperatuur 4,2 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld vrijdag 17 april 2020 om 12:00 uur