Meteorologen: 'Weersomstandigheden vannacht ideaal om vallende sterren te spotten'

BREDA - Liefhebbers van vallende sterren moeten vannacht lang opblijven, of hun wekker om 4.00 uur zetten. De meteorenzwerm Lyriden passeert namelijk de aarde. Op het hoogtepunt levert dat zo'n 10 tot 20 zichtbare meteoren op. En het weer is uitstekend: waarschijnlijk is het helder en zijn de vallende sterren goed te zien.

Afgelopen nacht was de meteorenzwerm al te spotten. Maar wie dat gemist heeft, krijgt vannacht nog een kans. Om 4:00 uur 's nachts zijn de meeste meteoren te zien en moet je naar het oosten tot zuidoosten kijken voor het beste zicht. Om de vallende sterren te zien hoef je niet op pad. Je kunt ze gewoon vanuit Breda bekijken. Zorg er wel voor dat je een donker plekje opzoekt. Verlichting belemmert namelijk het zicht op de zwakste meteoren.

Omstandigheden

Het weer had niet beter kunnen zijn voor het zien van vallende sterren, laten te meteorologen van Weeronline weten. Naar verwachting verloopt de nacht helder. Wie naar buiten gaat moet er wel rekening mee houden dat het behoorlijk fris is. Om 4.00 uur 's nachts is het slechts 4-8 graden, maar door de wind ligt de gevoelstemperatuur dichtbij het vriespunt. Een warme jas is dan ook geen overbodige luxe.

Wat zijn vallende sterren?

Vallende sterren zijn stukjes ruimtepuin die binnendringen in onze atmosfeer. Het ruimtepuin wordt meteoroïde genoemd en zodra het puin een lichtspoor achterlaat noemen we het een meteoor. Dagelijks dringen enkele meteoroïden onze atmosfeer binnen, maar wanneer de aarde door zogenaamde meteorenzwermen heen trekt kan een heuse sterrenregen of meteorenstorm ontstaan.

De Lyriden zijn bijzonder. Waarschijnlijk is dit de oudste meteorenzwerm die we als mens kennen: al 2600 jaar geleden werd melding gemaakt van deze vallende sterren. De Lyriden zijn afkomstig van de komeet "C/1861 G1 Thatcher" en worden zo genoemd omdat ze van het sterrenbeeld "Lier" lijken te komen.

Kijktips om zoveel mogelijk vallende sterren te spotten

- Zoek een donkere plek op zonder kunstlicht. Vanuit het open veld zal je meer zien dan vanuit je verlichte achtertuin in de stad.

- Zorg dat je vrij zicht hebt op de hemelkoepel. Zelfs als bomen, struiken of gebouwen maar een klein deel van de hemel afschermen kun je vallende sterren missen.

- Laat je ogen zo'n 15 minuten wennen aan het donker, dan nemen je ogen meer waar. Kijk dus tijdens het wachten ook niet op je smartphone met fel licht.

- Neem regelmatig een pauze, want door het turen vermoeien je ogen vrij snel.

- Zorg dat je fit bent en voldoende eet en drinkt. Deze energie hebben je ogen nodig om goed te kunnen kijken.

- Kleed je warm aan. Dit geldt ook voor de zomer, want als je langdurig 's nachts buiten ligt krijg je het snel koud.