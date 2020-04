Weerbericht Breda: 'Zonnige en droge week voor de boeg'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor de week van maandag 20 april.



Een krachtig hogedrukgebied boven de Noorse Zee westelijk van Noorwegen blijft de hele week verankerd op haar plaats liggen. En dat betekent dat Bredanaars een zonnige en droge week voor de boeg hebben.

Verwachting voor maandag

Het is droog en zonnig met vrijwel geen wolkje. De oostenwind is matig tot vrij krachtig (gemiddeld 4 tot 5 Beaufort). Ze voert relatief warme lucht aan met maxima tot 19, lokaal 20 graden. Voor het gevoel zal het frisser aanvoelen aangezien de wind behoorlijk doorblaast. Uit de wind en in de zon zal het wel aangenaam zijn. Verder is de UV index behoorlijk hoog.

Het weer de volgende dagen

Dinsdag is het opnieuw droog en zonnig. Maar de oostenwind blijft spelbreker. Ze is gemiddeld vrij krachtig, 5 Beaufort. Ondanks dat de thermometers 21 graden kunnen aanwijzen, blijft het in de wind toch net niet aangenaam. Woensdag weinig verandering, maar de windkracht neemt een beetje af naar gemiddeld 4 Beaufort. Maxima rond 21 bij opnieuw veel zon.

Donderdag wordt het dan gevoelsmatig aangenamer. De oostenwind zwakt af naar gemiddeld 2 of 3 Beaufort. Het kwik vloeit daardoor uit naar 23 graden en dat zal zeker prettiger aanvoelen. Verder opnieuw veel zon en droog weer.

Zo was het weer gisteren (zondag 20 april 2020)

Maximumtemperatuur 20,5 graden

Minimumtemperatuur 10,0 graden

Neerslag 0,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld maandag 20 april 2020 om 11:00 uur