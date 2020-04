Weerbericht Breda: 'Zonnige Koningsdag maar in loop van de dag bewolking'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor maandag 27 april en de dagen daarna.

Algemene luchtdrukverdeling

Maandag ligt een lagedrukgebied over het zuiden van Noorwegen. Een zwak koufront eraan verbonden ligt over de Britse eilanden.

Verwachting voor Koningsdag, maandag 27 april 2020

Het is spijtig dat de coronacrisis het niet mogelijk maakt om grootschalig buiten Koningsdag te vieren. Het weer is namelijk wel gunstig voor een dergelijke viering. Het is veelal zonnig. In de loop van de dag komt er wel steeds meer bewolking, maar het blijft wel droog. Er staat een zwakke wind van gemiddeld 2 Beaufort. Het kwik gaat omhoog naar 20 graden.



Het weer de volgende dagen

Dinsdag

In de nacht naar dinsdag is er kans op regen. Die kans is er ook dinsdag overdag nog. Het is bewolkt met af en toe regen of een bui. De wind is nog steeds zwak, maar gedraaid naar noord. Maxima tot 17 graden.



Woensdag

Voor de woensdag wordt wisselvallig weer verwacht. Het is wisselend bewolkt met zonnige momenten afgelost door lokale buien. Vooral later op de dag neemt de kans op buien toe. De zuiden- tot zuidwestenwind is gemiddeld 3 Beaufort sterk (een matige wind). Ook dan gereserveerde temperaturen tot maximaal 17 graden.

Voorafgaand

Zondagmiddag

Het is zonnig met wat onschuldige stapelwolkjes en sluierwolken. De noorden- tot noordoostenwind blaast met gemiddeld 3 Beaufort. Het kwik klimt naar ongeveer 17 graden. In de wind voelt het frisjes aan, maar uit de wind en in de zon is het aangenaam voor het gevoel.

Zo was het weer gisteren (zaterdag 25 april 2020)

Maximumtemperatuur 17,6 graden

Minimumtemperatuur 7,8 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld zondag 26 april 2020 om 14:00 uur