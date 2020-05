Meteorologen voorspellen opnieuw warme en droge zomer: 'meerdere hittegolven mogelijk'

BREDA - Voor het derde jaar op rij wordt de zomer warm en droog. Althans, dat voorspellen de meteorologen van Weeronline. Vooral in juni en augustus kan het dit jaar zonnig en heet zijn en regent het nauwelijks. In juli zijn meer buien te verwachten en steekt regelmatig een verkoelende westenwind op. Toch zijn ook dan extreem hete uitschieters mogelijk en valt een lokale 40 graden niet uit te sluiten.

Na het droge en zonnige weer in het voorjaar gaat de zomer op dezelfde voet verder. Nederland krijgt vaak te maken met oostenwinden en daarmee wordt warme lucht vanuit Oost-Europa en Duitsland naar ons land geblazen. Zowel in juni als augustus is kans op hittegolven en is de temperatuur naar verwachting regelmatig 25 graden tot 30 graden of nog hoger.

Af en toe weten onweersbuien ons land te bereiken, maar over het algemeen is het droog weer. Hierdoor krijgen delen van het land opnieuw met ernstige droogte te maken. Voor het oosten kan dit voor sommige bomen de genadeklap zijn, omdat het daar al drie jaar op rij extreem droog is.

Juli

Naar verwachting is het weer in juli anders dan in juni en augustus. De wind komt vaker uit het westen of zuidwesten en dat levert buien en koeler weer op. Er valt ongeveer de normale hoeveelheid regen van circa 80 mm, maar door deze buien is de neerslagsom ongelijk verdeeld over het land. Op de ene plek kan het dus kletsnat zijn, terwijl het elders droger is dan normaal.

Wanneer de wind naar het zuiden draait kan het gelijk heet worden. "In Spanje en Frankrijk verwachten we namelijk een snikhete zomer en met een zuidenwind kan deze hete lucht ons land bereiken. Het is dan zelfs niet uit te sluiten dat het net als vorig jaar ergens in Nederland 40 graden wordt."