Weerbericht Breda: 'Temperatuur loopt op tot 28 graden tijdens prachtige Hemelvaartsdag'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor donderdag 21 mei 2020.



Algemene luchtdrukverdeling

Een hogedrukgebied boven Scandinavië en Centraal Europa bepaalt vandaag nog het weer in onze streken. Een afzwakkend koufront boven de Britse eilanden trekt in de loop van de avond over Brabant. Morgen, vrijdag, passeert een tweede koufront vanaf het westen.



Verwachting voor Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020

Een zomerse Hemelvaartsdag ligt in het verschiet. Het is zonnig met sluierbewolking. De temperatuur schiet als een raket de hoogte in. Op de meeste plaatsen is het eind van de ochtend al 20 graden of warmer. Vanmiddag komt het kwik uit op een graad of 28. Verder staat er een zwak windje uit het oosten of zuidoosten van gemiddeld 1 of 2 Beaufort. Later op de middag ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar in het uiterste westen van de regio West-Brabant is er tegen of in de avond kans op een lokale regen- of onweersbui.



Het weer tijdens het weekend

Vrijdag

De nacht naar vrijdag verloopt zwoel. Het wordt niet frisser dan een graad of 15. Verder start de dag met afwisselend wolkenvelden en zon. Gaandeweg de dag gaat de bewolking overheersen en is er plaatselijk kans op enige lichte regen of motregen. Grote hoeveelheden worden niet verwacht. De zuidenwind die eerst zwak is, neemt toe naar matig 3 of 4 Beaufort en draait naar het zuidwesten. De temperatuur doet een stapje terug naar 22 graden.

Zaterdag

Frissere en wat vochtiger zeelucht stroomt zaterdag over Brabant uit. Dit betekent relatief gematigde temperaturen van ca 20 graden. Verder staat er een matige zuidwestenwind en wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het blijft veelal droog.

Zondag

Zondag verandert er ten opzichte van zaterdag niet zo veel. De wind blijft matig vanuit het zuidwesten waaien en de zon wisselt stuivertje met stapelwolken. Opnieuw blijft het droog en de middagtemperaturen klimmen naar ongeveer 21 graden.



Zo was het weer gisteren (woensdag 20 mei 2020)

Maximumtemperatuur 25,9 graden

Minimumtemperatuur 10,9 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld donderdag 21 mei 2020 om 11:00 uur