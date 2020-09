Weerbericht Breda: 'Warm nazomerweekend met temperaturen tot 26 graden'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 18 september 2020.



Algemene luchtdrukverdeling

Een sterk hogedrukgebied boven de Noordzee bepaalt het weer in Nederland vrijdag en tijdens het weekend in gunstige zin. Ze voert met oostelijke luchtstromingen warme en droge lucht aan.



Verwachting voor vrijdag 18 september 2020

Het is zonnig en droog weer. Soms drijft er wat hoge bewolking over. Er staat een behoorlijke wind uit het oosten tot noordoosten, matig tot vrij krachtig (4 of 5 Beaufort). De maximumtemperaturen lopen in de middag op naar 22 tot 24 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

De nachten worden langer en dat is merkbaar. Vrijdagavond en zaterdagochtend is het frisjes, maar eenmaal de zon erbij wordt het warm. In de middag kan de kaap van de zomerse 25 graden alweer bereikt worden. De wind waait matig uit het oosten tot zuidoosten, met 3 of 4 Beaufort.

Zondag

De wind waait zondag matig uit het noordoosten (3 Beaufort). Het wordt opnieuw een droge en zonnige dag. Mogelijk dat er vanuit België soms wat wolken overdrijven. De maxima klimmen naar waarden rond de 26 graden.

Maandag

Op maandag bevindt onze omgeving zich in een soort van nomansland. De wind is zwak en variabel. De zon overheerst, al zijn er ook wat wolken. Neerslag wordt nog niet verwacht. Het kan opnieuw zomers warm worden met ca 25 graden.

Dinsdag

De lucht wordt dinsdag onstabieler met toenemende zuidenwind (3 Beaufort). De temperaturen blijven met ca 23 graden nog wel op peil. De zon maakt geleidelijk plaats voor meer wolken. Gaandeweg de dag neemt ook de kans op buien toe.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor maandag 14 september 2020

Zon op: 07:20 uur

Zon onder: 19:48 uur

Daglengte: 12:28 uur



Zo was het weer donderdag 17 september 2020

Maximumtemperatuur 20,5 graden

Minimumtemperatuur 10,6 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 18 september 2020 om 10:00 uur