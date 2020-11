Uitzonderlijk: al 229 dagen warmer dan 10 graden

BREDA - Opnieuw is er een temperatuurrecord verbroken. De maximumtemperatuur is namelijk nog nooit zo lang in de dubbele cijfers gebleven. In de bilt staat de teller al 229 aaneengesloten dagen op 10 graden of meer.

Al sinds 1 april is het kwik niet meer onder de 10 graden geweest in Nederland, en daarmee is een record verbroken. Het vorige record was in 2011. Toen kwam de temperatuur van 27 maart tot en met 9 november onafgebroken in de dubbele cijfers. Zo’n reeks van meer dan 200 dagen kwam tot nu toe pas 16 van de 120 jaren dat er in De Bilt gemeten wordt voor.

Volgens WeerOnline zijn deze reeksen volledig toe te schrijven aan de klimaatverandering. De temperatuur ligt door het opwarmende klimaat hoger dan vroeger, waardoor temperaturen van 10 graden of meer minder zeldzaam zullen zijn. Daardoor is het aantal dagen in het voor- en najaar met een temperatuur onder de 10 graden kleiner geworden. In juli en augustus is de temperatuur in De Bilt nog nooit onder de 10 graden geweest.

In 1902, 1962 en 1974 kwam de temperatuur op slechts 140 aangesloten dagen boven de 10 graden uit. Dat is het kleinste aantal sinds het begin van de metingen. In deze eeuw was 2010 het jaar met de kortste reeks. Toen was de temperatuur van 14 mei tot en met 19 oktober, dat zijn 159 dagen, boven de 10 graden. Een normaal jaar telt gemiddeld 193 aaneengesloten dagen waarbij de temperatuur in De Bilt in de dubbele cijfers komt. Begin vorige eeuw was dat nog maar 178 dagen.