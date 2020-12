Ook dit jaar geen sneeuwpoppen bouwen: voor tiende jaar op rij geen witte kerst

BREDA - Wie had gehoopt op een witte Kerst dit jaar heeft pech. De kans op een witte kerst is met slechts 5% voorlopig klein. De komende weken neemt de kans op zachter weer juist toe, dat schrijft WeerOnline.

De komende dagen blijft het vrij koud voor de tijd van het jaar. Regionaal kan er zelgs een beetje natte sneeuw vallen. Echter zit vanaf volgend weekend de temperatuur weer in de lift. Er is een kans van 65% dat de temperatuur op vijf graden of meer uitkomt. Ook de dubbele cijfers komen weer in zicht. De kans op maxima van 10 graden of meer bedraagt na volgend weekend ongeveer 10%.

Typisch Nederlands winterweer met wind en regen de komende weken dus. Daarbij is de kans op vorst in de nachten vrij klein. Geen goed nieuws voor wie van de winter houdt. De kans op een witte kerst is dan ook niet groot, slechts zo’n 5%. Dat is lager dan gemiddeld in de aanloop naar kerst. Het lijkt er dus op dat we kerst voor het tiende jaar op rij zonder sneeuw moeten vieren.