Weerbericht Breda: ‘Eerste Kerstdag klaart het tijdelijk op, tweede Kerstdag meer regen en wind’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor de Kerstdagen van 25 en 26 december 2020.



Algemene luchtdrukverdeling

Een krachtig hogedrukgebied, met een kerndruk van 1042 hectoPascal, ligt donderdag boven het oosten van de Atlantische Oceaan. Ze heeft een uitloper naar het oosten van IJsland. Via de Noordzee wordt met een noordwestelijke stroming koudere lucht aangevoerd met buien. Op Eerste Kerstdag wordt de kans op buien kleiner. Tweede Kerstdag en vooral op zondag komt er meer regen, maar ook meer wind. Een diep lagedrukgebied bij IJsland heeft tegen die tijd het roer overgenomen.



Het weer voor de komende dagen

Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december 2020

In de Kerstnacht is het dieper landinwaarts in Brabant aardig opgeklaard met minima rond het vriespunt. In het westen van Brabant is er meer bewolking met nog kans op een enkele regen- of hagelbui bij 2 graden. Dit betekent dat het in de nacht en vroege ochtend in heel Brabant plaatselijk glad kan zijn. Overdag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en voornamelijk in West-Brabant nog kans op een plaatselijk licht regen- of hagelbuitje. De wind waait gemiddeld matig met 3 Beaufort uit het noordwesten. De middagtemperaturen schommelen rond de 5 tot 6 graden.

Tweede Kerstdag, zaterdag 26 december 2020

In de nacht van vrijdag op zaterdag vriest het licht. Vanuit het westen geraakt het bewolkt en stijgt het kwik. Aanvankelijk is het nog droog in de ochtend (in het oosten van Brabant mogelijk ook nog wat zon), maar gaandeweg de dag gaat het regenen. De wind gaat gemiddeld matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten waaien (4 tot 5 Beaufort). Er komen rukwinden voor van 50 tot 60 km/u. De temperaturen reiken tot ongeveer 7 graden.

Zondag 27 december 2020

Qua weertype is dit de meest venijnige dag van het weekend. Het is bewolkt met geruime tijd regen. De wind zwelt fors aan vanuit het zuiden (gemiddeld vrij krachtig tot krachtig, 5 of 6 Beaufort). Tijdens windstoten kunnen snelheden van 80 tot 90 km/u voorkomen ofwel stormkracht. In de avonduren neemt de wind af. De maxima komen op een graad of 8 uit.