Jaarwisseling verloopt droog maar winters: ‘Gevoelstemperatuur ligt onder vriespunt’

BREDA - Je hoeft vannacht niet om 00.00 uur naar buiten om naar spectaculair vuurwerk te kijken, want dat gaat vanwege het vuurwerkverbod niet de lucht in. Maar wie om 00.00 toch even naar buiten gaat met zijn sterretjes, kan maar beter een warme jas aantrekken. Want de weersvoorspelling is winters.

Je hebt het vast al wel gevoeld, maar vandaag is het vrij koud winterweer. Het vriest niet, maar met temperaturen van vier graden en af en toe wat regen is het waterkoud. Ook vanavond blijft het bewolkt, alleen in het zuidoosten van het land is er nog kans op wat regen of natte sneeuw. Volgens Weeronline ligt de temperatuur rond middernacht rond het vriespunt. Er staat gelukkig weinig wind, wel is het nevelig. Deze vochtige lucht zorgt ervoor dat het voor het gevoel een paar graden vriest.

In de nacht naar vrijdag is het op veel plaatsen droog, maar vanuit het noorden trekken enkele buien over het land. In opklaringsgebieden daalt de temperatuur tot onder het vriespunt. Ga je naar vrienden en wil je ‘s nachts nog naar huis rijden? Let dan op. Er is namelijk kans op gladheid en mist.