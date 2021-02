Weerbericht Breda: ‘Lentedagen zijn voorbij: zonnig en droog, maar stuk koeler’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 26 februari 2021 en de komende dagen.



Het koufront dat gisteravond een eind maakte aan zes lentedagen in februari, is weggetrokken naar Duitsland. Een hogedrukgebied boven het zuiden van Engeland zorgt voor de aanvoer van koele en heldere lucht. Dit schuift de komende dagen op naar het oosten en blijft zorgen voor rustig en droog weer. Wel blijft het koel.



Het is vandaag een zonnige dag. In de loop van de middag kunnen er tijdelijke stapelwolken ontstaan. Verder waait er een zwakke tot matige noorden- tot noordwestenwind van 2 tot 3 Beaufort. In vergelijking met de afgelopen dagen is het met 11 graden koel te noemen. De periode van zondag tot en met donderdag was uniek met zes lentedagen op rij. Een lentedag is een dag met een maximumtemperatuur boven de 15 graden. In Breda noteerden we woensdag zelfs een unieke warme dag met een maximumtemperatuur van 20,1 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 27 februari 2021

Zaterdag belooft ook een mooie dag te worden. In de vroege ochtend hangt er lokaal hangt een mistbank, die spoedig oplost. Het is opnieuw zonnig met een matige noordoostenwind van gemiddeld 3 Beaufort. Later op de dag kan er wat meer bewolking opkomen. Na een minimumtemperatuur van 0 tot 1 graden stijgt het kwik in de middag naar een graad of 10. Het blijft koel aanvoelen.



Zondag 28 februari 2021

Het blijft rustig weer met aanvankelijk wat lokale wolkenvelden. Uiteindelijk overheerst de zon en is het droog. De oostenwind is matig met 3 Beaufort. Maxima rond 11 graden.



Maandag 1 maart 2021

In de nacht naar maandag kan het lokaal een graadje vriezen. Het blijft aanhoudend zonnig en droog. Echter met de wind zwak uit de oosthoek waaiend, blijft het frisjes aanvoelen. Het wordt ‘s middags ongeveer 9 graden.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor vrijdag 26 februari 2021

Zon op: 07:31 uur

Zon onder: 18:16 uur

Daglengte: 10:45 uur



Maanstanden vrijdag 26 februari 2021

Maan op: 17:01 uur

Maan onder: 07:42 uur

Het is bijna Nieuwe Maan



Zo was het weer donderdag 25 februari 2021

Maximumtemperatuur: 17,0 graden

Minimumtemperatuur: 9,0 graden

Neerslag: 2,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 26 februari 2021 om 11:03 uur