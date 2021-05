Weerbericht Breda: ‘Zomers warme zondag loopt ‘s avonds uit op onweer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 7 mei 2021 en de komende dagen.

“Aan de zuidoostflank van een lagedrukgebied boven Scandinavië stroomt koude poollucht over onze streken uit”, legt Nico Koevoets uit. “Een lagedrukgebied nu boven het midden van de Atlantische Oceaan neemt het roer over. Het zendt zaterdag regen en zachtere lucht naar Brabant. Zondag staat het garant voor een ééndagsvlieg: zomerse warmte. Die meteen afgestraft wordt van zondag op maandag met onweer. Maandag koelt het terug af.”

Verwachting voor vrijdagmiddag 7 mei 2021

Hoewel de zon schijnt met onschuldige stapelwolken tussendoor, blijft het koud en droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten (2 tot 3 Beaufort). Maxima rond 12 of 13 graden.

Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 8 mei 2021

Tijdens de ochtenduren is het bewolkt met nu en dan regen of motregen. Tijdens de middaguren komen er ook enkele opklaringen voor. De zuiden tot zuidoostenwind is gemiddeld matig (3 tot 4 Beaufort). Het kwik kan al oplopen naar 16, lokaal 17 graden.

Zondag 9 mei 2021

Op zondag is het deels bewolkt, maar regelmatig schijnt de zon tussendoor. De aangevoerde lucht is warm en vochtig. Het wordt 24, lokaal zomers warm met 25 graden. In de loop van de avond en/of in de nacht naar maandag loopt dat uit op onweer. De zuidenwind is met 3 Beaufort matig.

Maandag 10 mei 2021

Wegtrekkende regen gevolgd door een wisselende bewolking. Lokaal blijft een bui mogelijk. De wind is naar het zuidwesten gedraaid en is matig. De temperaturen vallen terug naar 17 of 18 graden.

Zo was het weer donderdag 6 mei 2021

Maximumtemperatuur: 12,3 graden

Minimumtemperatuur: 3,0 graden

Neerslag: 4,1 mm regen en hagel

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld vrijdag 30 april 2021 om 12:00 uur