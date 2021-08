Weerbericht Breda: ‘Mooi weekend, daarna opnieuw verval van de zomer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 13 augustus 2021 en de komende dagen.



Een lagedrukgebied bij het westen van Schotland bepaalt ons weer. Een zwak koufront van dat gebied trekt vrijdag met wolkenvelden over Brabant. In het weekend bouwt zich tijdelijk een uitloper van het Azoren hogedrukgebied op. Echter komt de zomer niet op stoom. Na het weekend vervallen we in hetzelfde wisselvallige en buiige patroon. De weersystemen zitten wereldwijd al maandenlang op slot, leidend tot extreem weer.



Verwachting voor vrijdag 13 augustus 2021

Er hangen dunne wolkenvelden boven Brabant. Het blijft droog en soms kan de zon er even doorheen piepen. De zuidwestenwind is zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort) en voelt wat frisjes aan. Het kwik is vanmiddag tijdelijk wat lager met zo’n 22 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 14 augustus 2021

De wolkenvelden van vrijdag zijn weg getrokken. We krijgen een wisseling van zon en stapelwolken en het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind is meestal zwak en het wordt ca. 23 graden.



Zondag 15 augustus 2021

De dag kan met wolkenvelden beginnen. Het zijn restanten van een zwak warmtefrontje. Vervolgens wordt het zonnig met stapelwolken. Ook blijft het droog. Het wordt vrij warm met 24, lokaal misschien 25 graden. De zuidwestenwind blijft zwak. In de avond komt er meer bewolking. Laat in de avond kan er in het uiterste westen van de regio al een eerste bui vallen.



Maandag 16 augustus 2021

We zijn terug bij af. Het is wisselend bewolkt met enkele lokale buien. De wind waait stevig door met gemiddeld 4 of 5 Beaufort (een matige tot vrij krachtige wind) uit het westen. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 km/u. Het is beduidend frisser met 20 graden ondanks dat de zon tussen de buien door even schijnt.



Zo was het weer donderdag 12 augustus 2021

Maximumtemperatuur: 26,9 graden

Minimumtemperatuur: 13,3 graden

Neerslag: 0,0 mm (druppels)

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 13 augustus 2021 om 14:00 uur