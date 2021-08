KNMI geeft code geel af: ‘Onweersbuien met windstoten en veel neerslag in korte tijd’

BREDA - Het KNMI heeft voor vanavond en vannacht code geel afgegeven voor Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Er worden onweersbuien verwacht, waarbij sprake is van windstoten en veel neerslag in korte tijd.

De komende uren zijn er nog geen waarschuwingen van kracht, maar wie vanavond buiten van het heerlijke weer wil genieten moet opletten. Vanavond en vannacht komen er in het zuidoostelijke deel van het land onweersbuien met mogelijk veel neerslag in korte tijd voor. Hierbij is ook kans op blikseminslag en windstoten van rond 60 kilometer per uur. Daarom heeft het KNMI tussen 21.00 en 01.00 uur code geel afgegeven. Morgen overdag kan er bij deze buien juist in het noordwesten vooral veel neerslag vallen.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de onweersbuien. “Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen”, aldus het KNMI.