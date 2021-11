Weerbericht Breda: ‘Bewolkte en regenachtige intocht van Sinterklaas’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 12 november 2021.



Het hogedrukgebied dat afgelopen dagen het rustige herfstweer bracht, trekt na vandaag weg. Vanaf vrijdagavond en zaterdag komt Brabant onder de invloed van een lagedrukgebied bij Schotland met de nodige regenfronten. Vanaf zondag keert het rustige en grijze herfstweer terug onder invloed van een hogedrukgebied dat zich boven Scandinavië opbouwt.



Verwachting voor vrijdag 12 november 2021

Nadat de ochtend mistig begon, was het aan het einde van de ochtend inmiddels zonnig. Dat blijft de rest van de dag zo, hoewel later op de middag de bewolking zal toenemen. De temperaturen stijgen naar 11 of 12 graden. De zuidenwind is gemiddeld matig, 3 Beaufort. Later vandaag wordt ze iets sterker met 4 Beaufort gemiddeld. In de loop van de avond komt er vanuit het westen wat regen opzetten.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 13 november 2021

In de nacht naar zaterdag regent het en ook zaterdag overdag zal dat het geval zijn. Het wordt een bewolkte zaterdag met zo nu en dan regen. Dat betekent ook dat de intocht van Sinterklaas dus regenachtig zal verlopen. De wind die eerst uit het westen waait, draait naar noordwest. Ze is gemiddeld 3 Beaufort. Maxima tot 11 graden.



Zondag 14 november 2021

De wind is verder door gedraaid, geruimd, naar het noordoosten en wordt gemiddeld 2 tot 3 Beaufort. Dat is zwak tot matig. De dag start bewolkt, maar de regen is weg. Tijdens de middaguren kan de zon doorbreken en wordt het ongeveer 11 graden.



Maandag 15 november 2021

Ondanks een zwakke tot matige noordoostenwind van 2 tot 3 Beaufort wordt het niet echt koud. Hooguit waterkoud door de vrij hoge luchtvochtigheid. Er zullen veel grijze wolkenvelden zijn waar de zon niet of nauwelijks doorheen komt en het blijft droog. Maxima tot 10 graden.



Zo was het weer donderdag 11 november 2021

Maximumtemperatuur: 12,1 graden

Minimumtemperatuur: 8,0 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 12 november 2021 om 11:00 uur