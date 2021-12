Wel 90 tot 105 vallende sterren per uur te spotten tijdens dé meteorenzwerm van het jaar

BREDA - Er is weer een meteorenzwerm op komst. In de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 december zijn er, als het weer het toelaat, veel vallende sterren te spotten van de meteorenzwerm Geminiden. Ook in de dagen daaromheen heb je de kans om een wens te mogen doen.

In de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 december kun je, zolang het weer het toelaat, veel vallende sterren van de meteorenzwerm Geminiden te zien. Dat meldt Weeronline. Rond 03.45 uur wordt het maximum bereikt en zijn er per uur wel 90 tot 105 vallende sterren aan de zuidwestelijke hemel te zien. Samen met andere zwermen kunnen er zelfs 120 vallende sterren per uur zichtbaar zijn. Dat zijn er maar liefst twee per minuut. Ook in de dagen voorafgaand en daarna zullen er naar verwachting vallende sterren te spotten zijn. Echter zijn dat er zo’n 18 tot 29 per uur.

Weersverwachting

Of de vallende sterren dit jaar goed te zien zijn is nog onzeker. “Bewolking kan roet in het eten gooien, maar mocht het juist op het piekmoment opklaren, dan zit je eerste rang”, aldus Weeronline. De meteoren zijn, bij helder weer, van 12 tot en met 16 december te zien met als pieknacht 13 op 14 december. Wie de vallende sterren wil zien, moet op een hoogte van 48 tot 65 graden richting het zuidwesten kijken. “Om je een beeld te geven; 90 graden is recht boven je hoofd. Deze hoogte helpt zeker mee voor een goede zichtbaarheid en vooral in de tweede helft van de nacht zijn de meteoren zichtbaar. In de eerste helft van de nacht stoort de maan, want die is voor 80% vol. Halverwege de nacht gaat de maan onder.”