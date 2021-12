Weerbericht Breda: ‘Kil met regen, vanaf zondag zachter’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 10 december 2021 en de komende dagen.



Een lagedrukgebied bij IJsland heeft een neerslagzone over Brabant liggen. Er vormt zich op dit neerslagfront een apart lagedrukgebied dat vandaag en morgen langzaam via België naar het oosten zal trekken. Het brengt regen, lokaal veel regen, waarbij tijdelijk natte sneeuw kan zitten. Vanaf zondag voelt het zachter door een nieuw lagedrukgebied met zuidwestelijke luchtstromingen.



Het zal vandaag de hele dag grijs blijven met motregen of regen. Afhankelijk van de precieze koers van het genoemde aparte lagedrukgebied kan het blijven motregenen of intensiever gaan regenen. Mocht het intensief gaan regenen, dan gaat de regen lokaal over in natte sneeuw. Maar een zekerheid is dit niet. De wind waait zwak uit het westen (2 Beaufort) en draait later naar het noordwesten. In de avond plaatselijk en tijdelijk rukwinden tot 65 km/u. Maximumtemperaturen 3 graden. Tijdens natte sneeuw dalend naar 1 graad.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 11 december 2021

Een volgende donkere dag voor Kerst zit voor Brabant in het verschiet. Het is vaak grijs bewolkt weer met aanvankelijk nog motregen of lichte regen. In de loop van de middag wordt het droog. De wind waait matig (3 Beaufort) uit het zuidwesten. Maxima tot 7 of 8 graden.



Zondag 12 december 2021

En opnieuw veel grijze wolken met regen vooral tijdens de ochtenduren. Later op de dag droger weer. Met een matige zuidwestelijke luchtstroming van 3 tot 4 Beaufort wordt zeer zachte lucht aangevoerd. De temperaturen gaan oplopen naar 11 graden.



Maandag 13 december 2021

Het is maandag een droge dag. Het is bewolkt, maar tijdens de middag breekt de zon lokaal even door. De zuidenwind is matig met gemiddeld 3 Beaufort. Het kwik stijgt opnieuw in de dubbele cijfers met 10 graden.



Zo was het weer donderdag 9 december 2021

Maximumtemperatuur: 5,9 graden

Minimumtemperatuur: 1,9 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 10 december 2021 om 12:00 uur