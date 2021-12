Weerbericht Breda: ‘Komende dagen grijs en bewolkt’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 13 december 2021 en de komende dagen.

Op de weerkaart van maandag zien we een uitgestrekt hogedrukgebied boven het vasteland van Europa. Brabant ligt de hele week onder de invloed van dit hoog. Alleen dinsdag weet een zwak regenfront, maandag nog boven Engeland, tot onze streken door te dringen. Het centrum van het hogedrukgebied komt in de loop van de week dichterbij te liggen via Frankrijk en België. Uiteindelijk leidt dit tot een sombere en grijze week.



Maandag 13 december

Vandaag hoeven we qua weer geen spannende zaken te verwachten. Maar niet als het interessant is om te weten dat december komende week grossiert in zonloze dagen. Gisteren verliep al zonloos en dat zal ook vandaag het geval zijn. Grijze laaghangende wolkenvelden, maar het blijft droog. De wind waait met gemiddeld 2 Beaufort zwak uit het zuidwesten. Het kwik reikt tot 10 graden. Het is zacht weer voor de tijd van het jaar.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 14 december 2021

Opnieuw is het grijs bewolkt weer. Met dat verschil dat het nu en dan licht kan regenen of motregenen. Een zwak koufront passeert van west naar oost. De zuidwestenwind trekt iets aan naar matig, gemiddeld 3 Beaufort. De temperaturen blijven op peil met 11 graden.



Woensdag 15 december 2021

Met het dichterbij komen van het hogedrukgebied valt de luchtstroming weg. Er staat hooguit een zwak zuidwestenwindje (2 Beaufort). Het kwik zakt daardoor wat weg. De lucht nabij het aardoppervlak zit gevangen. Het blijft onder andere daardoor vochtig, nevelig en grijs bewolkt weer. Het is wel droog. Maxima rond 9 graden.



Donderdag 16 december 2021

Geen verandering op donderdag. Nevelig en grijs bewolkt weer, maar droog. Er staat een zwak zuidwestenwindje van hooguit 1 Beaufort. Temperaturen rond 7 graden.



Zo was het weer zondag 12 december 2021

Maximumtemperatuur: 11,1 graden

Minimumtemperatuur: 5,3 graden

Neerslag: 3,3 mm regen

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 13 december 2021 om 11.00 uur