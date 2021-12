Weerbericht Breda: ‘Temperatuurrecords Oud en Nieuw in Brabant onder de voet gelopen’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting vrijdag 31 december 2021 en de komende dagen.



Op de Atlantische Oceaan liggen diepe lagedrukcentra. Over Frankrijk ligt een hogedrukgebied. Een zwak koufront trekt vrijdag overdag over Brabant. In de nacht van Oud op Nieuw passeert een zwak warmtefront. Tussen het laag en het hoog staat een zeer zachte zuidelijke luchtstroming. Nieuwjaarsdag komen we in een warme sector terecht.



Na een superzachte nacht was het ook vanmiddag record zacht. De bestaande records van hoogste minimumtemperaturen werden Brabant breed verpulverd! Het was 8,5 graden gemeten op 31 december 2017 in Eindhoven en in Woensdrecht was het 12,1 graden. Het was vaak bewolkt met lokaal wat zon of een spatje regen. De wind waaide matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden tot 55 km/u. De temperaturen waren 14 tot 15 graden wat normaal is voor half april.



Jaarwisseling

Bewolkt met lokaal een spatje regen, meestal droog. De wind waait dan matig uit het zuidwesten (3 tot 4 Beaufort). We krijgen temperaturen op nachtelijk zomerniveau: 12 tot 13 graden! Opnieuw zullen bestaande temperatuurrecords onder de voet gelopen worden!



Het weer voor de komende dagen



Nieuwjaarsdag, zaterdag 1 januari 2022

De hoogste temperatuur ooit in Brabant gemeten op Nieuwjaarsdag is 13,9 graden in Eindhoven en Woensdrecht op 1 januari 2012. Nooit eerder ben ik zo zeker geweest dat een bestaand temperatuurrecord gebroken gaat worden. Het wordt 15, lokaal misschien dicht tegen de 16 graden aan! Het is verder zonnig met soms wat wolkenveldjes. De wind waait zwak tot matig (2 of 3 Beaufort) uit het zuiden tot zuidwesten.



Zondag 2 januari 2022

De dag begint bewolkt met lokaal nog wat lichte regen. Gaande de ochtend wisselend bewolkt. Soms zon, dan weer wolken. Lokaal valt er een bui. De zuidwestenwind is matig (3 tot 4 Beaufort). Er komen windstoten voor tot 60 km/u. Maxima 12 tot 13 graden.



Maandag 3 januari 2022

Het is wisselend bewolkt met enkele lokale buien. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort). De temperaturen dalen verder naar 10 of 11 graden.



Zo was het weer donderdag 30 december 2021

Maximumtemperatuur: 14,2 graden

Minimumtemperatuur: 12,4 graden

Neerslag: 1,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 31 december 2021 om 15:00 uur