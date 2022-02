Weerbericht Breda: ‘Vleugje winter in de nacht naar zaterdag maar overdag zonnig’



BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 11 februari en de komende dagen.



Een hogedrukgebied boven Frankrijk krijgt steeds meer grip op het weer in Brabant. Een klein lagedrukgebiedje trekt vanaf de Noordzee naar Duitsland. Met name vanaf de middag neemt de hogedrukinvloed toe. Brede opklaringen zijn het resultaat, waardoor zowel vrijdag als zaterdag behoorlijk zonnig zullen zijn. Met ingang van zondag neemt langzaam de wisselvalligheid terug toe door nieuwe lagedrukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan.



Verwachting voor vrijdag 11 februari 2022

Tijdens de ochtenduren wisselen vooral in Midden- en Oost-Brabant stapelwolken en zon elkaar af. Lokaal kan er daar een licht regenbuitje vallen. Vanuit het westen van Brabant worden in de loop van de dag de opklaringen breder en blijft het overal droog. De westenwind die eerst matig is, gemiddeld 3 Beaufort, wordt dan zwak met 2 Beaufort. De middagtemperaturen hangen rond de 8 graden. Vrijdagavond is het rustig en helder weer en kan Brabant zich gaan opmaken voor een koude nacht.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 12 februari 2022

Het gaat in de nacht naar zaterdag licht vriezen. Lokaal gaat het kwik onderuit naar -3 of -4 graden. Als je dan vroeg opstaat, kun je genieten van een fraai wit bevroren landschap. Dat is dan voorlopig het vleugje winter waar de winterliefhebbers het mee moeten doen. De zon komt er de hele dag bij en uiteindelijk wordt het in de middag 7 graden. Wel komt er ook hoge bewolking in de loop van de middag. De wind gaat matig, met gemiddeld 3 Beaufort uit het zuiden waaien.



Zondag 13 februari 2022

Nieuwe regenstoringen komen dichterbij, maar gaan pas tegen of in de avonduren wat regen produceren. Dat betekent al met al nog redelijk weer op zondag. De dag start met afwisselend wolken en zon. Gedurende de middag wordt de bewolking dikker. Er waait best wel een windje van gemiddeld 4 of 5 Beaufort uit het zuiden. Het wordt 9, lokaal 10 graden.



Maandag 14 februari 2022

De wisselvalligheid is terug. In de nacht is er enige regen gevallen. De dag begint dan met een wisseling van wolken en zon. Tijdens de middaguren komen daar lokale buien bij. Het kwik gaat terug naar 8 graden en de zuidwestenwind is matig met 3 Beaufort.



Zo was het weer donderdag 10 februari 2022

Maximumtemperatuur: 9,0 graden

Minimumtemperatuur: 4,1 graden

Neerslag: 2,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 11 februari 2022 om 11:00 uur