NAC voorstander van verplaatsen wedstrijden tijdens lockdown: ‘Voetbal speel je voor de supporters’

BREDA - Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten vrijdagavond bekend dat de komende drie weken sportwedstrijden door mogen gaan, maar zonder publiek. Een teleurstelling, vindt NAC Breda. De club is dan ook voorstander van het verplaatsen van de wedstrijden.

Tijdens de persconferentie van vrijdagavond maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge diverse nieuwe maatregelen bekend. Zij kondigden hierbij aan dat sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur, door mogen gaan, maar zonder publiek. Dat was een grote teleurstelling voor NAC Breda. “NAC is een club van het volk en wil ten alle tijden spelen voor publiek”, schrijft de club op hun site. “Voetbal speel je voor de supporters.” De Parel van het Zuiden is daarom voorstander van het verplaatsen van de wedstrijden. “Dat wil zeggen dat de wedstrijden die gepland staan tijdens deze aankomende lockdown, op een later moment in het seizoen zullen worden afgewerkt. Dit om de kans te vergroten dat er publiek bij deze wedstrijden aanwezig mag zijn.”

NAC steunt het eerder gemaakte statement van de KNVB, ECV en CED volledig. “Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt”, valt er te lezen in het statement. “Die vonden namelijk niet in de stadions plaats, dat is meerdere keren aangetoond, en toch wordt er als eerste een streep gezet door het publiek bij het betaald voetbal.” De club geeft aan dat veiligheid en gezondheid uiteraard hoog in het vaandel staan. “Daar er geen aantoonbare besmettingshaarden te herleiden zijn naar voetbalstadions, lijkt het verantwoord om wedstrijden te organiseren met publiek.”

NAC Breda hoopt zo snel mogelijk uitsluitsel te kunnen geven over het uiteindelijke besluit.