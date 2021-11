Teleurstellende wedstrijd NAC-Jong FC Utrecht in leeg Rat Verlegh Stadion eindigt in gelijkspel

BREDA - NAC Breda heeft vrijdagavond in een leeg Rat Verlegh Stadion gelijk gespeeld tegen Jong FC Utrecht. Het was niet NAC zelf die een doelpunt voor de Bredanaars maakte, maar een verdediger van de bezoeker. Onze fotograaf Peter Visser was erbij. Bekijk hier zijn foto’s.

Na aankondiging van de nieuwe coronamaatregelen gaf NAC Breda aan liever de wedstrijden te verplaatsen tot er weer publiek aanwezig mocht zijn in het stadion. De wedstrijden bleven echter staan. Daarom trad NAC gisteren in een leeg Rat Verlegh Stadion aan tegen Jong FC Utrecht.

In de eerste helft ging NAC goed van start, maar er kwamen geen kansen uit voort en de Utrechtse ploeg werd steeds gevaarlijker. Keeper Olij werd goed getest maar hij wist de ballen tegen te houden. Vlak voor de rust kreeg NAC de ideale kans om op voorsprong te komen. De Utrechtse keeper wist eerst een indraaiende trap van Haye tegen te houden. Kort daarna ontving Schuppen de bal in het zestienmetergebied en sloot tegen de Utrechtse doelman. Haye wurmde zich vervolgens door het strafschopgebied heen en bezorgde de bal bij Seuntjes. Hij kreeg de bal echter niet in het doel, die vervolgens bij Bakker terecht kwam. Helaas werd zijn schot geblokt door een Utrechts been.

NAC begon goed aan de tweede helft. Via een corner van Haye kwam de bal voor het doel van de bezoekers terecht. Vervolgens werkte een Utrechtse verdediger de bal achter zijn eigen doelman, waardoor NAC al snel na de rust op voorsprong kwam. Helaas was dit van korte duur, tien minuten na de openingstreffer ontving Jong FC Utrecht een vrije trap op de rand van de zestien. Deze bal werd vervolgens in het Bredase doel geschoten. Hierna kwam het nog tot een aantal kansen, maar een doelpunt werd niet meer gemaakt. Zo eindigde de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht in een gelijkspel.

Maandagavond gaat NAC op bezoek bij Jong PSV. De wedstrijd is vanaf 20.00 uur live te volgen via ESPN 2.