NAC Breda wint met 1-0 dankzij treffer van invaller Adiléhou in laatste minuut

BREDA - NAC Breda heeft zaterdagmiddag in het Rat Verlegh Stadion met 1-0 gewonnen van Helmond Sport. Adiléhou maakte de eerste en enige treffer van de wedstrijd.

Om 16.30 uur betraden de spelers onder begeleiding van het clublied het veld in het Rat Verlegh Stadion. Nadat de wedstrijd van start was gegaan, kwam in de vierde minuut de eerste kans voor NAC. Van Rooij kon er aan de linkerkant door en schoot, waarna deze helaas werd tegen gehouden. In de twaalfde minuut was Haye dicht bij de openingstreffer van de wedstrijd. Hij passeerde zijn directe tegenstander, maar gaf net niet genoeg richting aan de bal om de 1-0 op het scorebord te schieten. In de 21e minuut moet Olij voor het eerst in actie komen. Een bal van de corner wordt vol richting het goal getrapt, maar de Bredase keeper biedt redding. Een kwartier later biedt Olij weer de redding. In de rust komt het verder niet tot veel grote kansen, waardoor de wedstrijd zonder doelpunt de rust in.

Na de rust komt Banzuzi het veld op voor NAC in plaats van Van Schuppen. In de 50e minuut schiet Haye richting het doel, maar de Helmondse keeper weet deze tegen te houden. Negen minuten later vinden er opnieuw twee wissels plaats, Kosiah en Kestens in de plaats van Antonia en Cagro. Kosiah gaat de spits in, waardoor Seuntjens een linie zakt. Een aantal keer komen er kleine kansen, maar lange tijd komt het niet tot een doelpunt. Op de valreep weet invaller Adiléhou toch nog de openingstreffer te maken. In de 90e minuut kopt hij de bal vanuit een corner van Haye binnen. Ondanks de drie minuten extra tijd, eindigt de wedstrijd met 1-0 en gaan de drie punten naar NAC.

NAC treft aanstaande vrijdag FC Den Bosch.