NAC neemt drie punten mee naar Breda na 0-5 winst tegen FC Den Bosch

BREDA - NAC ging gisteren op bezoek bij FC Den Bosch en nam de punten mee naar huis. In de eerste helft wist de Bredase ploeg slechts één doelpunt te maken, maar in de tweede helft kwamen daar nog eens vier doelpunten bij. Zo eindigde de wedstrijd in 0-5 voor NAC.

Hoofdtrainer Edwin de Graaf keerde gisteren terug op de bank, nadat hij de laatste twee wedstrijden niet aanwezig kon zijn door een medische ingreep. Al aan het begin van de wedstrijd zette NAC de thuisploeg onder druk. Dit resulteerde na zeven minuten al in de eerste grote kans voor NAC. Antonia werd de diepte ingestuurd, waarna hij de bal naar Van Schuppen schopte. Laatstgenoemde raakte de bal echter verkeerd, waardoor de bal over het doel heen ging. Ook FC Den Bosch kwam in de openingsfase tot een grote kans, maar Olij wist een achterstrand voor de Bredase ploeg te voorkomen. In de 24e minuut kwam het tot de openingstreffer van de wedstrijd. Seuntjes wist de bal via de tegenstander met een boog in het Bossche doel te leggen en maakte zo zijn tiende doelpunt van het seizoen. Het laatste kwartier van de wedstrijd nam NAC wat gas terug, maar behield wel de controle.

FC Den Bosch leek in de tweede helft wat meer in het spel te komen, totdat NAC er in de 57e minuut 0-2 van wist te maken. Opnieuw was Antonia de aangever, waarna De Rooij de bal voorbij de Bossche keeper wist te krijgen. Vrij snel na dit doelpunt wist NAC hier ook de derde en vierde van de avond aan toe te voegen. Voor deze doelpunten waren Van Schuppen en Haye verantwoordelijk. Toch bleef het daar nog niet bij. In de 74e minuut maakte invaller Kestens de 0-5. Zo kon NAC de drie punten mee naar Breda nemen.

Volgende week vrijdag treft NAC om 20.00 uur Almere City in het Rat Verlegh Stadion.