NAC mag weer supporters verwelkomen, maar teleurstelling overheerst

BREDA - Dinsdagavond is tijdens de persconferentie van de overheid bekendgemaakt dat voetbalstadions de poorten mogen openen. Maar de stadions zullen slechts voor 1/3e gevuld mogen worden. NAC zal het Rat Verlegh Stadion tijdens thuiswedstrijden dan ook openen, maar ‘teleurstelling overheerst’, laat de club weten.

“Enerzijds zijn wij verheugd weer supporters en sponsoren te mogen ontvangen, anderzijds teleurgesteld in het aantal”, laat NAC in een verklaring weten. NAC blijft sterk voorstander van minimaal een 2/3 bezetting, met als doel zo snel mogelijk een vol Rat Verlegh Stadion. “Gezien de onderzoeken van eerder het seizoen – waar geen besmettingshaarden zijn geconstateerd in voetbalstadions – is het in onze optiek veilig om wedstrijden te organiseren met op zijn minst 2/3 bezetting van het stadion. Financieel is voor NAC een 1/3 bezetting beter dan een volledig leeg stadion.”

NAC heeft de afgelopen periode gebruikt om de diverse scenario’s uit te werken. In het huidige scenario mogen de tribunes van het Rat Verlegh Stadion dus worden ingericht op 1,5m afstand, met een maximum van een derde. Dat wil zeggen dat er ongeveer 6.250 plaatsen te vergeven zijn in het stadion. “Dat wil ook zeggen dat wij helaas niet bij iedere thuiswedstrijd al onze seizoenkaarthouders kunnen toelaten. Hiervoor is een voorrangsregeling getroffen. De aankomende periode zullen wij blijven aandringen op het toelaten van op zijn minst 2/3 bezetting.”

De Club van 1912 krijgt een dag voorrang op het claimen van hun stoel. In dit geval kunnen zij vanaf maandag 31 januari 09:00 uur een ticket bemachtigen voor hun eigen vak voor de wedstrijd van 4 februari tegen Roda JC. Een dag later is het de beurt aan de seizoenkaarthouders die geen lid zijn van de Club van 1912. Vanaf dinsdag 1 februari 09:00 uur hebben zij de mogelijkheid een ticket te bestellen.

Wanneer een seizoenkaarthouder een ticket heeft bemachtigd, sluit hij achteraan in de rij voor het volgende duel. Voor de Club van 1912 geldt dit niet, zij behouden het voordeel dat hen in 2015 gegeven is. Zij kunnen dus in principe ieder duel bezoeken.

Zondag 13 februari neemt NAC het thuis op tegen FC Den Bosch. De ‘kaartverkoop’ voor dit duel zal worden opgedeeld in drie dagen. De eerste dag zal zijn voor leden van de club van 1912. De tweede dag voor seizoenkaarthouders die geen ticket hadden voor NAC tegen Roda. De derde dag is voor seizoenkaarthouders die wel een ticket hadden voor NAC tegen Roda.

Voorwaarden stadionbezoek

Aan dit protocol hangen een aantal regels en voorwaarden voor het bezoek aan het Rat Verlegh Stadion. Zo geldt onder andere de 3G-regel. Je dient dus een geldige QR-code te kunnen overleggen van een vaccinatie, test- of herstelbewijs (testbewijs niet ouder van 24 uur), tezamen met je ID-kaart. Een dag voor de wedstrijd zal het weer mogelijk zijn voor gevaccineerden en mensen met een herstelbewijs om een bandje op te halen. Zij kunnen op de wedstrijddag gebruik maken van de fastlane, dit om de doorstroom zo soepel mogelijk te laten verlopen en lange rijen te voorkomen.

In het gehele stadion dient anderhalve meter afstand te worden gehouden, tenzij je uit hetzelfde huishouden komt.. Ook is het verplicht om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen in het stadion. Ga je dus naar de wc of de bar, zet dan tijdens het bewegen door het stadion een mondkapje op. De staantribunes in het stadion mogen worden gebruikt, maar hier geldt ook dat zitten de norm is. Door middel van stickers zal worden aangegeven waar plaatsgenomen kan worden.

De diverse horecapunten in het Rat Verlegh Stadion zijn geopend. Café Beatrix is enkel een afhaalpunt, het Vak G Café is gesloten. De dag voor de wedstrijd krijgen alle supporters een mail met verdere praktische informatie.

Compensatie

NAC heeft een compensatieregeling voor gemiste wedstrijden. Bij de aanschaf van een nieuwe seizoenkaart krijgen supporters 50 procent van de gemiste wedstrijden gecompenseerd in de vorm van korting op de aanschafprijs van de seizoenkaart.