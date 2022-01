NAC verliest oefenduel tegen AZ met 3-0

BREDA - De ploeg van Edwin de Graaf is vandaag in een besloten oefenduel met 3-0 onderuit gegaan tegen AZ. In drie keer dertig minuten wisten Pavlidis, Evjen en Gudmundsson het net de vinden.

Nick Olij ontbrak vandaag in de selectie. Hij trainde met keeperstrainer Babos in Zundert. Kaj de Rooij en Moreno Rutten waren wegens lichte klachten ook achtergebleven op het Midglas Trainingscentrum Zundert. Thom Haye ontbrak vandaag wegens transferperikelen.

Roy Kortsmit startte in het doel. Maria, Adiléhou, Bakker en Marijnissen vormde de defensie. Cagro, Agougil en Seuntjens waren de middenvelders van dienst. Voor hen stonden Antonia, Bannis en Velanas.

AZ speelde in een volwaardig eerste elftal formatie: Vindahl stond in het doel. Sugawara, Martins Indi, Beukema en aanvoerder Wijndal stonden daar voor. Midtsjo, Evjen, De Wit en Clasie vormden het middenveld. Gudmunsson en Pavlidis waren de spitsen. De Alkmaarders waren de bovenliggende partij. Bij vlagen speelde NAC goed mee, maar AZ had de druk er goed op staan. Na elf minuten spelen kwam het eerste echte schot waarbij Kortsmit in actie moest komen. Hij wist de bal nog naar buiten te verwerken, maar Pavlidis stond goed en kon in een leeg doel binnentikken.

Enkele minuten later, in de vijftiende minuut, volgde wederom een schot. Evjen schoot van een meter of twintig snoeihard richting de hoek. Kortsmit had op dit schot geen antwoord en zo keek de ploeg van Edwin de Graaf na een kwartier spelen tegen een 2-0 achterstand.

In het tweede half uur had NAC het bijzonder lastig en kwam het niet echt in het stuk voor. AZ speelde uitstekend positiespel en bij balverlies werd direct vol druk gezet door de ploeg van Pascal Jansen. Voetballend was het van AZ goed, maar tot echt grote uitgespeelde kansen kwam het niet. In de 37e minuut hield Agougil vast in eigen zestien en scheidsrechter van dienst legde de bal op de stip. Gudmundsson schoot de bal binnen en zette daarmee de 3-0 op het scorebord.

In het laatste half uur begon het grote wisselen aan beide kanten. Aan Bredase zijde kwamen Kosiah, Kotzebue, Mashart, Azzagari, Siereveld, Van Schuppen, Buffonge en Pepijn van de Merbel in de ploeg. Ook bij AZ kwam een horde aan jonge spelers in het veld. NAC creëerde in het laatste bedrijf nog enkele kansen via Van Schuppen en Kotzebue, maar tot scoren kwamen beide ploegen niet meer.