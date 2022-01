Thom Haye vertrekt bij NAC en tekent bij sc Heerenveen

BREDA - NAC heeft overeenstemming bereikt met SC Heerenveen over de transfer van Thom Haye. De 26-jarige middenvelder maakt per direct de overstap naar SC Heerenveen.

Thom kwam in januari 2020 op huurbasis over van ADO Den Haag, om een half jaar later een driejarig contract te tekenen in Breda. In het eerste contractjaar van de middenvelder groeide hij al snel uit tot een van de sterkhouders in het elftal. De inzet en passie waar Haye mee speelde in het geel-zwart maakte hem bij het Bredase publiek erg populair.

In het huidige seizoen begon Thom ook nog eens met scoren. Hij liet meermaals zien over een uitstekende traptechniek te beschikken door prachtige vrije trappen tegen de touwen te werken. In totaal kwam Thom tot 69 officiële duels, waarin hij acht goals maakte en zestien assists leverde.

Na een lange tijd van onderhandelen zijn NAC en Heerenveen tot overeenstemming gekomen. “NAC gunt Thom Haye uiteraard de sportieve stap omhoog, echter waren er ook eisen vanuit NAC. De club is tevreden met de uitkomst. NAC ontvangt het bedrag dat vanaf het begin van de onderhandelingen is genoemd door de club”, laat NAC weten.

Bij sc Heerenveen is de blijdschap om de komst van Haye groot. Technisch manager Ferry de Haan: “Met Thom halen we een ervaren creatieve middenvelder in huis, die ook verdedigend zijn mannetje staat. Het is een speler die er gelijk kan staan en past bij onze speelwijze. Bij NAC groeide hij uit tot publiekslieveling en ik denk dat zijn speelstijl ook goed past bij wat onze supporters graag zien. We zijn blij dat hij ervoor heeft gekozen om zijn carrière bij ons te vervolgen.”