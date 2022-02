NAC slaat handen ineen met Bredase horeca: Bekerwedstrijd bekijken in de binnenstad

BREDA - Dinsdag 8 februari speelt NAC de langverwachte kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV Eindhoven. NAC zal in het Philipsstadion gaan strijden om de volgende ronde te bereiken, maar dit zal helaas weer zonder de volledige bezetting in de stadions zijn. Na het eerdere succes tijdens NAC – Helmond Sport, zal NAC wederom de handen ineenslaan met de Bredase horeca. Verschillende horecazaken in Breda bieden een plaats om gezamenlijk geheel volgens de maatregelen het duel PSV – NAC, te bekijken in de binnenstad.

Na lang wachten zijn er eindelijk versoepelingen voor de horeca gekomen in Nederland. Niet volledig, maar tot 22:00 mogen er weer gasten worden ontvangen. “Hier zijn wij als bourgondische voetbalclub natuurlijk ontzettend blij mee, vanwege de rijke historie die wij samen met de horeca in Breda hebben”, laat NAC weten. “De horecagelegenheden hebben een moeilijke periode achter de rug, daarom zoeken wij altijd naar mogelijkheden om hen steun te bieden door middel van acties. Er wordt plaats geboden voor de supporters om het aanstaande bekerduel te bekijken in verschillende horecazaken in Breda. Iedere deelnemende horecazaak ontvangt een NAC-pakket met onder andere snacks, en een mooi prijs voor de beste voorspeller.”





Deelnemende zaken

Op de LED Boarding werden de deelnemende cafés al tijdens NAC - Roda JC bekend gemaakt. Het gaat om de volgende cafés: Mad Molly’s Irish Pub, De Borrelbar Breda, Cafe de Heeren van Breda, Cafe Publieke Werken, Cafe Parkzicht, Krisje aan de Haven, Café Boeimeer, Old Dutch’t Tapperijke, Café koosie, Café - Zalencentrum Het Witte Schaap, Café kopse kant, Café Tuinzicht, Boerke Verschuren, Café Walkabout, Café Dunne, Café Restaurant Brouwerij, de Beyerd, café Bruxelles, Cafe Oranjestad enDok 19.