De 100e van Nick Olij: ‘Ik heb altijd met een warm gevoel op het veld gestaan bij NAC’

BREDA - Zondag 13 februari speelde aanvoerder Nick Olij tegen FC Den Bosch zijn 100e wedstrijd voor NAC. De in Haarlem geboren doelman werd in 2019 overgenomen van AZ Alkmaar en heeft sindsdien de harten van veel NAC-supporters veroverd.

Na een seizoen verhuurd te zijn geweest aan TOP Oss maakte Nick Olij op 1 juli 2019 de overstap van AZ naar NAC Breda. In Oss heeft hij enige ervaring mogen opdoen als ‘ingeburgerde Brabander’ en hoefde toentertijd dus niet lang na te denken toen hij de mogelijkheid kreeg om voor de ‘Parel van het Zuiden’ te spelen. Olij bewees zichzelf snel door in zijn eerste seizoen negen keer de nul te houden, en van de 29 wedstrijden waar hij onder de lat stond er maar zes te verliezen. Mede door zijn luide aansturing en prachtige reddingen ontwikkelde hij zich tot publiekslieveling onder de supporters. Nick Olij vertelt vanaf het begin af aan met een ‘warm gevoel’ op het veld te staan bij NAC. “Ik kreeg constant het gevoel dat ze achter mij stonden en dat ik het ook goed deed. Als je die connectie hebt met de supporters, dan ga je automatisch ook beter keepen” vertelt Olij.

In het tweede seizoen voor NAC was Olij wederom een vaste waarde in de basis elf. Zijn prestaties van zijn eerste seizoen overtrof hij door 10 keer de nul te houden. Deze prestaties bleven niet onopgemerkt bij andere clubs en het was een tijd nog onzeker wat de toekomst zou brengen voor Olij. Maar op 16 december 2020 veegde hij alle geruchten van de tafel door bij te tekenen tot juni 2024.

2021-2022

In het begin van het huidige seizoen werd de uitstekende manier waarop Nick het team leidt beloond met het aanvoerderschap. Trainer Edwin de Graaf liet weten dat zijn leiderschap en prestaties de doorslag hebben gegeven om Olij als aanvoerder te kiezen. Olij vertelt: “Ik ben blij met het aanvoerderschap, maar het leiden van het team doe je natuurlijk niet alleen. Er zijn meerdere spelers die het team aanvoeren en leiden. Dat zorgt ook voor afgewogen beslissingen en dus een divers elftal.”



Olij kent cijfermatig gezien zijn beste seizoen tot nu toe. In 24 gespeelde wedstrijden heeft Nick tien keer de nul weten te houden, en behoort daarmee tot de beste vier keepers van de Keuken Kampioen Divisie. De kers op de taart was het winnen van het ‘Bronzen Schild’, de prijs voor de beste keeper van de periode. Hij hield in de negen wedstrijden vijf keer zijn doel leeg en wist daarmee de trofee te bemachtigen. Het is de derde keer dat Olij de prijs mocht ontvangen en liet zijn familie de prijs overhandigen. “Mijn familie betekent alles voor mij, ook met betrekking tot mijn familie. Ik zou niet staan waar ik nu ben als zij mij niet constant tijdens lastige periodes zouden hebben geholpen. Het feit dat ik nu vader ben motiveert mij nog meer om alles uit mezelf te halen en te laten zien wat ik in huis heb.”

Toekomst

Nick kijkt met trots terug op de afgelopen drie jaar die hij nu bij NAC speelt, en ziet het vertrouwen dat hij in het begin vanuit de club kreeg als fundament voor zijn honderd gespeelde wedstrijden. “Ik ben blij dat ik dat vertrouwen heb kunnen terugbetalen met de inzet die ik de afgelopen jaren heb gegeven.” Nick heeft ambities voor in de toekomst, maar wacht nu voornamelijk af wat de plannen van NAC zijn de komende jaren. “Ik heb momenteel mijn focus gewoon op dit seizoen en hoor graag welke rol ik kan spelen in de toekomst van NAC.”

In zijn honderdste wedstrijd voor NAC hield Olij voor de tiende keer zijn doel school, en ontving na het laatste fluitsignaal, onder het gezelschap van zijn vriendin en zoontje, een speciaal shirt met het getal ‘100’ achterop gedrukt. Ook droeg Nick een uniek ontworpen aanvoerdersband voor zijn jubileum. Tijdens de gebruikelijke ereronde werd Olij door de supporters toegezongen en eindigde bij de B-Side met een door Nick gestart duet samen met de supporters.