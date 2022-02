Een vol NAC-stadion op carnavalsvrijdag: Kaartjes voor NAC- Jong PSV voor 11,11 euro te koop

BREDA - Op carnavalsvrijdag, 25 februari 2022, speelt NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion tegen Jong PSV. En dat om dat vieren komt NAC met een speciale carnavalsactie. “Om te vieren dat we weer volledig open mogen, bieden we tickets voor alle publiekstribunes aan voor de prijs van slechts 11,11”, laat NAC weten.

Maandenlang mocht NAC de supporters niet meer ontvangen in het stadion. “Sinds een paar weken mochten we het Rat Verlegh Stadion vullen met om en nabij 6.000 supporters. Na lang wachten, mogen we het Rat Verlegh Stadion eindelijk weer vullen! Met een knipoog naar carnaval, zullen alle kaarten voor NAC – Jong PSV op de publiekstribunes aangeboden worden voor slechts 11,11 euro”.

De kaarten zijn sinds woensdag 16 februari om 12.00 uur te koop. Voor dit duel geldt géén ClubCard verplichting. iedereen kan tot 10 kaarten bestellen voor dit duel. Seizoenkaarthouders hoeven hun ticket niet meer te claimen. Zij kunnen weer gewoon op vertoon van de seizoenkaart naar binnen.