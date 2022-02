NAC legt Ayouba Kosiah vast tot de zomer van 2023

BREDA - De 20-jarige Ayouba Kosiah heeft een krabbel gezet onder zijn eerste profcontract. Ayouba kwam afgelopen zomer over van Almere City, en kwam dit seizoen al tot 12 optredens in de hoofdmacht van de Parel van het Zuiden. De Liberiaans international tekent een contract tot de zomer van 2023.

Ayouba doorliep een deel van de jeugdopleiding van FC Utrecht, alvorens hij in 2018 verkaste naar Almere City. Daar verbleef hij tot de zomer van 2021. Sinds deze zomer is de spits namelijk speler van NAC. Aanvankelijk zou hij zijn wedstrijden spelen bij NAC O21, maar al snel schoof hij, mede door personele problemen, naar het eerste elftal. Al in de eerste speelronde maakte hij zijn profdebuut. Hij viel tijdens de uitwedstrijd tegen VVV na 62 minuten in.

De spits is niet alleen speler van NAC, maar komt ook uit voor Liberia. Tot nu toe kwam hij driemaal in actie voor het land tijdens de WK Kwalificatie wedstrijden tegen Nigeria, Centraal-Afrika en Kaapverdië.

“Ayouba is een talentvolle speler waar nog veel rek in zit”, vertelt Eric Hellemons. “In eerste instantie zou hij bij NAC O21 aansluiten, maar door personele problemen bij het eerste elftal werd hij doorgeschoven. Hierdoor loopt hij al wat stappen voor op de verwachtingen en de planning en dat is natuurlijk erg goed voor de ontwikkeling van jonge spelers.”

“Ik ben erg blij en trots op mijn eerste profcontract bij NAC”, vertelt Kosiah zelf. “Sinds afgelopen zomer zit ik bij de club en vanaf dat moment is het snel gegaan. Waar ik eigenlijk bij NAC O21 zou spelen, kon ik al snel aansluiten in Zundert. Voor een jonge speler is dat natuurlijk erg leerzaam. Het belangrijkste voor mij nu is verder ontwikkelen en ik ben blij dat ik dit bij NAC mag doen.”