Karel Vrolijk voorlopig geen nieuwe eigenaar van NAC Breda: Nieuwe voorstellen moeten eerst onderzocht worden

BREDA - De Fijnaartse Karel Vrolijk wordt (in ieder geval voorlopig) nog niet de nieuwe eigenaar van NAC Breda. De Raad van Commissarissen geeft geen goedkeuring nu er nog meer voorstellen zijn binnengekomen.

In januari bereikte bouwmagnaat Vrolijk een akkoord met de grootaandeelhouders. Hij zou naar verluidt ruim zes miljoen euro voor de aandelen betalen. Waar het destijds nog een kwestie van tijd leek tot hij als nieuwe eigenaar gepresenteerd zou worden, is dat plan nu voorlopig van de baan. De Raad van Commissarissen (RvC) van NAC heeft geen goedkeuring gegeven voor de overname.

“Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor de wijze waarop Karel Vrolijk zich ingespannen heeft de aandelen over te nemen”, begin de RvC hun uitleg op de site van NAC. “Tijdens het bestuderen van de plannen van Karel Vrolijk hebben er zich alternatieve voorstellen aangediend. Om deze voorstellen te kunnen onderzoeken, kunnen wij nu niet anders dan het voorstel van Karel Vrolijk afkeuren.”

De raad heeft de aandeelhouders gevraagd te voorstellen te onderzoeken en deze aan hen voor te leggen. “Formeel geven wij geen goedkeuring aan de directie voor de ondertekening van een aandelenoverdracht aan Karel Vrolijk op dit moment. We realiseren ons dat er door het tot nu toe gelopen verkoopproces tijdsdruk is ontstaan. Echter, wij zijn van mening dat zorgvuldigheid het belangrijkste is voor de lange termijn continuïteit van NAC Breda.”

Proces tot Karel Vrolijk

De drie grote aandeelhouders van NAC Breda boden afgelopen zomer na onenigheid met de supportersverenigingen. Volgens de Grote Drie werden er normen en waarden overschreden nadat bekend werd dat Ton Lokhoff de club zou verlaten. Kort daarna werd de zoektocht naar een nieuwe eigenaar van de voetbalclub ingezet. Volgens Omroep Brabant deed Vrolijk toen samen met supporterscollectief Ons NAC een bod, maar dit werd in eerste instantie afgewezen. Echter kwamen de Grote Drie na een paar maanden zoeken er niet aan uit, waardoor zij terugkwamen bij Vrolijk. Beide partijen kwamen er, deze keer zonder Ons NAC, aan uit.