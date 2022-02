Vol uitvak ziet NAC winnen van Jong AZ

BREDA - Een uitverkocht uitvak zag NAC in Wijdewormer de tweede overwinning op rij boeken. Makkelijk ging het niet, maar uiteindelijk won NAC terecht met 0-2 van Jong AZ. Al vroeg in de wedstrijd zette de teruggekeerde Danny Bakker de 0-1 op het scorebord. In de blessuretijd bepaalde Ody Velanas de eindstand op 0-2.

Edwin de Graaf kon vandaag weer beschikken over Danny Bakker. De verdediger keerde na afwezigheid van een maand weer terug in de basiself. Ook Ezechiel Banzuzi, die afgelopen week zijn krabbel zette onder zijn eerste profcontract, stond weer op het wedstrijdformulier. Hij begon wel op de bank. Basisopstelling NAC: Olij, Adiléhou, Malone, Bakker, De Rooij, Welat, Agougil, Seuntjens, Velanas, Hilterman, Bannis.

De eerste kans van het duel was voor NAC. Kaj de Rooij werd bediend door Ralf Seuntjens, controleerde de bal goed en schoot de bal vlak voorlangs het doel van Beau Reus. Jong AZ was gewaarschuwd.

Nadat ook Jong AZ wat meer uit hun schulp kroop en enkele mogelijkheden kregen, was het NAC dat op voorsprong kwam. In de 22e minuut was het Danny Bakker die, net als in de thuiswedstrijd tegen de Alkmaarders, NAC op voorsprong zette. Een goed genomen corner van Ody Velanas belandde uiteindelijk bij Bakker, die fraai binnentikte. NAC wist de minimale voorsprong vast te houden tot de rust.

Na rust kwamen beide ploegen moeilijk tot kansen. Als dan één van de ploegen al een mogelijkheid kreeg om gevaar te stichten, bleef een echte doelpoging uit. Tot aan de zeventigste minuut van de wedstrijd, toen Welat werd vrijgespeeld door Ralf Seuntjens. De middenvelder haalde uit met zijn linker en schoot de bal richting de verre hoek. Beau Reus kon echter fraai redding brengen op zijn inzet.

Niet veel later kwam Pjotr Kestens binnen de lijnen en de kleine Belg stichtte meteen gevaar. Met een sprint over een meter of vijftig liet hij alle Alkmaarse verdedigers zijn hielen zien en zette Bannis aan het werk. De spits twijfelde niet en haalde uit. Opnieuw was het Beau Reus die het tweede Bredase doelpunt wist te voorkomen.

Niet veel later was het wederom Pjotr Kestens die Reus aan het werk zette. De doelman wist de inzet van Kestens wederom te keren en ook achter het schot van Velanas wist de doelman nog net een handje te krijgen.

Met de minimale voorsprong nog op het scorebord kon NAC lag er nog altijd puntverlies op de loer. In de tweede minuut van de verlenging maakte Ody Velanas aan alle twijfel een einde, door de 0-2 achter Beau Reus te schieten.

Uiteindelijk een terechte overwinning voor NAC. Aanstaande vrijdag zal NAC deze zege een goed vervolg willen geven, als Jong PSV op bezoek komt in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion.